Un anno fa si giocava Parma-SPAL. Lucarelli: "Grande confusione, mancava linea unica"

vedi letture

Ad un anno dallo stop del campionato di Serie A, indotto dalla diffusione del Covid-19, Alessandro Lucarelli torna su quanto accaduto prima di Parma-SPAL dell'8 marzo 2020. Alle 12.28 le squadre sono nel tunnel del Tardini pronte e fare il loro ingresso in campo, ma l'arbitro Pairetto fa rientrare tutti negli spogliatoi: "Il ricordo è di una grande confusione, c'era un decreto del governo e così era stato fino a domenica mattina quando Tommasi ci mise la pulce all'orecchio, ma di ufficiale non c'era niente. Ci siamo presentati al Tardini, abbiamo fatto riscaldamento e nel tunnel c'era stato dato lo stop. La sensazione è che si stava navigando a vista, non c'era una linea unica. Senza quella gara credo che non si sarebbero giocate neanche quelle delle 3".