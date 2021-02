Un appello per i tifosi? Gattuso: "Poco da dire. Ognuno deve assumersi le sue responsabilità"

vedi letture

Vuole fare un appello alla squadra per parlare di questo momento difficile? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli che alla vigilia della sfida contro il Granada, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, ha risposto così: "C'è poco da rispondere, stiamo attraversando un momento negativo e stiamo facendo prestazioni al di sotto delle nostre possibilità. Indossiamo una maglia storica e rappresentiamo una città fantastica e ognuno deve assumersi le sue responsabilità, io per primo. In questo momento c'è da parlare poco, migliore le prestazione e fare quanti più risultati positivi è possibile. Quello che stiamo facendo non basta, stiamo attraversando momenti brutti e bisogna parlare il meno possibile e fare più fatti".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Gennaro Gattuso.