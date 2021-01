Una rielezione turbolenta: i sei club di Serie A che hanno votato contro Dal Pino

Una rielezione turbolenta e ancora adesso incerta, perché Paolo Dal Pino ha spiegato di volersi prendere del tempo prima di accettare o meno la nuova nomina a presidente di Lega Serie A, arrivata ieri soltanto alla seconda votazione, dopo che nella prima aveva ottenuto soltanto dieci voti su venti. Il Corriere dello Sport ricostruisce alcune dinamiche della rielezione, arrivata grazie alla mossa di Fenucci che, rinunciando a un posto da consigliere federale, ha dato via libera a Lotito, il più impegnato nello spendersi per evitare di arrivare alla rielezione di Dal Pino. Così, alla seconda tornata i voti contrari al presidente sarebbero arrivati da Lazio, Napoli, Atalanta, Verona, Udinese e Fiorentina. Quest’ultima, in particolare, non aveva preso bene l’esclusione dal consiglio di Joe Barone, che così non avrebbe appoggiato il rinnovo del presidente uscente. Sempre per il quotidiano romano, tra i quattro club che hanno fatto il passaggio (voto contrario prima, poi a favore di Dal Pino) vi sarebbe anche l’Inter.