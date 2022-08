Una settimana alla fine del calciomercato: cosa farà il Milan

Manca una settimana esatta alla fine del calciomercato estivo 2022. Il Milan ha, fino ad oggi, acquistato Divock Origi a parametro zero dal Liverpool, Charles De Ketelaere per 32 milioni più 3 di bonus dal Club Bruges e ha riscattato Junior Messias dal Crotone e Alessandro Florenzi dalla Roma; in più, Pioli potrà contare sui rientri dai prestiti di Tommaso Pobega e di Yacine Adli.

Mercato in entrata

Il mercato dei rossoneri, però, non può e non deve definirsi chiuso. La rosa va, infatti, completata con almeno altri due acquisti: un centrocampista, che sostituisca numericamente Kessie, e un difensore centrale, alternativa ai titolari Kalulu, Tomori e Kjaer. Per il primo il nome in pole è quello di Jean Onana: Maldini e Massara proveranno nelle prossime ore a strapparlo al Bordeaux, che tratta solo un passaggio a titolo definitivo, per 5-6 milioni circa; per il secondo si segue sempre Tanganga del Tottenham, con cui c'è ancora da trovare l'accordo sulla formula.

Mercato in uscita

Non sono previste cessioni di grossa sostanza in questi ultimi 7 giorni, compresa quella di Rafael Leao e le relative voci sul presunto interessamento del Chelsea. In bilico restano le posizioni di Ballo-Touré (cercato dal Galatasaray) e di Matteo Gabbia, potenzialmente in orbita Sampdoria; difficili, comunque, i due addii, dato che poi andrebbero sostituiti con nuovi innesti in appenna 7 giorni di trattative.