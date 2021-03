V. Entella, Vivarini: "Con l'Ascoli è uno scontro diretto. Da vincere con testa e cuore"

Il tecnico della Virtus Entella Vincenzo Vivarini ha parlato in conferenza stampa in vista dello scontro diretto contro l’Ascoli in programma domani: “Siamo un po' preoccupati sulla tenuta perché è chiaro che siamo alla terza gara in una settimana, ma la squadra desso sta bene sotto l’aspetto atletico ed essendo abbastanza giovani si recupera più facilmente. Chiaramente il risultato e la prestazione di Lecce ci ha dato forza e speriamo di aumentarla ancora di più, sia a livello mentale sia di sostanza, contro l’Ascoli. Sarà uno scontro diretto a tutti gli effetti, una gara che si vince con la testa e con il cuore, in cui bisogna mettere in campo tutto quello che si ha. - continua Vivarini – Bisogna approcciare bene la gara, senza pressione, per fare una prestazione oltre la media. Di Ascoli conservo bei ricordi, apprezzo molto la città e i tifosi che ci tengo a salutare, ma ora alleno l’Entella e devo pensare a noi”.