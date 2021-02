"Vai e segna". Zirkzee e la benedizione del Bayern che fa felice il Parma

vedi letture

Il Parma è il club più scatenato della Serie A in questo calciomercato invernale e uno dei colpi più affascinanti dell'intera sessione italiana è senza dubbio quello che porterà alla corte di D'Aversa il giovane Joshua Zirkzee dal Bayern Monaco. La punta classe 2001, che ha già esordito in Champions League con i campioni d'Europa e che l'anno scorso ha messo a segno ben 4 gol in 12 presenze in Bundes, ha deciso di cambiare aria per provare a giocare con continuità, con i Ducali che hanno superato la concorrenza di club di livello internazionale come l'Everton di Ancelotti.

193 centimetri di altezza, puro ariete da area di rigore ma con un fisico adatto per giocare anche in velocità, con ogni probabilità si giocherà il posto con Graziano Pellè, prossimo a diventare un suo compagno di squadra al Tardini. Un calciatore che non solo sa finalizzare bene come ha dimostrato nelle giovanili dei bavaresi ma anche in prima squadra, ma che ha anche caratteristiche ottime per fare gioco insieme alla squadra e dunque per mettersi a disposizione dei compagni. Rummenigge, CEO del Bayern, ha dichiarato: "Speriamo che faccia tanti gol". Stesso auspicio del Parma che lo ha preso con l'intento di salvarsi nel minor tempo possibile.