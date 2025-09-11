Ufficiale Vasquez sempre più leader del Genoa: il capitano ha rinnovato fino al 2028

Johan Vasquez ha allungato il suo contratto con il Genoa di un'altra stagione rispetto alla precedente scadenza che era fissata nel 2027. Di seguito il comunicato del club ligure: "Il Genoa CFC comunica di aver esteso l’accordo con il capitano Johan Vásquez fino al 30 giugno 2028. Il calciatore messicano ha collezionato 108 presenze e 6 reti in maglia rossoblù.

Il classe '98, oltre a quelle con il Grifone, vanta 49 presenze e 2 gol con l'UNAM Pumas, 33 incontri con il Cimarrones, 29 apparizioni e una rete con la Cremonese, 26 gettoni e un gol con il Monterrey e 8 match e una rete con l'Under 20 dei messicani. Inoltre è sceso in campo 36 volte con il Messico, la sua Nazionale, segnando un gol. A queste ci sono da aggiungere le 5 gare con l'Olimpica, con una rete all'attivo, e le 7 con l'Under 23, impreziosite da una marcatura.

Nel suo palmares annovera una medaglia di bronzo conquistata alle Olimpiadi di Tokyo in Giappone nel 2021, 2 Gold Cup, una CONCACAF Nations League, una CONCACAF-Champions, un'Apertura messicana, una Coppa del Messico. Il difensore centrale viene valutato da Transfermarkt, sito web tedesco che si occupa di stimare un prezzo in base alle statistiche dei giocatori, 14 milioni di euro.