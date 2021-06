Venezia, Maenpaa festeggia il rinnovo: "Son così felice di aver firmato un nuovo contratto"

Niki Maenpaa ringrazia il Venezia per il rinnovo contrattuale firmato oggi, e lo fa con un post sul proprio account Instagram: "ALTRI DUE ANNI! 🧡🖤💚 Son così felice di aver firmato un nuovo contratto col Venezia. Grazie al club per questa grande opportunità per me e per la mia famiglia. Che posto meraviglioso e non vedo l'ora di costruirmi tanti nuovi ricordi qui. Forza Venezia!".