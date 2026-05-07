Verona in Serie B, Sogliano prova il colpo a effetto: contatti con Juric per farlo tornare

E se con l'Hellas Verona in Serie B in panchina ci finisse proprio un ex? Secondo L'Arena, in edicola oggi, non è da escludere un clamoroso ritorno di Ivan Juric, tecnico croato finito per essere esonerato dall'Atalanta lo scorso novembre dopo una serie di fallimenti in Premier League e prima ancora alla Roma.

Stando a quanto riferito dal quotidiano veneto, l'allenatore 50enne è ancora legato da un anno di contratto con il club orobico e che sarebbe disposto a tagliare un poco se non a spalmarlo nell'arco di due anni. Tutto per ripartire dal basso e al timone del Verona, ferita nell'orgoglio per la retrocessione matematica. Presidio Investors, da parte sua, è stato chiaro con il ds Sogliano: nessuna pazzia per tornare immediatamente in Serie A. E allora una scelta come quella dello stakanovista Juric tornerebbe utile.

Di certo verrebbe riaccolto a braccia aperte dai tifosi, memori del bel calcio visto tra 2019 e 2021. Carattere spigoloso il suo, ma l'esplosione dei vari Kumbulla, Rrahmani e Veloso si ricorda bene. Si vocifera ci siano già stati contatti tra Sogliano e Ivan Juric comunque: a distanza di cinque anni dall'addio al Bentegodi, chissà che il tecnico di Spalato non possa rimettere piede dove è stato così bene. Appoggiato da una piazza intera.