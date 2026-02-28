Torino, possibile il ritorno clamoroso di Juric in panchina. Tutto nelle mani di... D'Aversa

La panchina del Torino potrebbe riservare sorprese, mentre stando a quanto rivelato da Tuttosport c'è un tecnico a fare il tifo per Roberto D'Aversa. Infatti, Ivan Juric spinge affinché il tecnico subentrato a Marco Baroni (esonerato) riesca a portare i granata in salvo dopo un tracollo generale in stagione. Pesanti le sconfitte contro il Bologna di Italiano e il Genoa di De Rossi, da qui il licenziamento del tecnico toscano, nonostante un contratto fino al 2027. Ma la scelta di affidare la squadra ad un traghettatore come D'Aversa per soli 4 mesi non è casuale.

Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano piemontese, il presidente Urbano Cairo ha voluto evitare legami a lungo termine per tenersi le mani libere in vista della prossima stagione. Mentre l'ex tecnico dell'Empoli (retrocesso) cerca un rilancio disperato dopo gli ultimi anni difficili in carriera. Questo nasconderebbe anche il clamoroso ritorno alla guida del Toro di Ivan Juric, svincolato dopo la triste parentesi all'Atalanta: il patron granata avrebbe corteggiato a lungo Vincenzo Italiano, ma a Bologna c'è l'Europa League e allora il tecnico croato potrebbe tornare utile.

Non il miglior biglietto da visita la serie di esoneri tra Roma, Southampton e Bergamo, ma il legame con il patron Cairo è rimasto sorprendentemente positivo, tanto che già ad agosto ricordava con affetto i messaggi di stima ricevuti da Juric. Ma tutto dipende dalla salvezza: Se D’Aversa riuscirà a rianimare un gruppo spento e piatto, evitando la retrocessione, allora il terreno sarà spianato per il ritorno del 50enne di Spalato. Sempre se il Torino non verrà ceduto, colpo di scena in tal caso dopo le recenti dichiarazioni del presidente granata.