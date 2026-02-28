Toro, nuova fiducia per la panchina. Tuttosport: "Toro, anche Juric tifa per D’Aversa"
Il futuro della panchina granata passa dalla salvezza, ma intanto si registrano nuove conferme sul possibile ritorno in Serie A di Ivan Juric in granata. Secondo Tuttosport, però, il presente in casa Toro è tutto per Roberto D’Aversa, profilo che metterebbe d’accordo più anime del club. La permanenza nella massima serie resta la condizione imprescindibile per qualsiasi scelta.
Nel retroscena si racconta anche di un precedente sondaggio di Urbano Cairo proprio per Juric, prima di virare su altre soluzioni. Intanto, attorno al Filadelfia, si muovono anche iniziative istituzionali per sostenere il progetto museo, con l’assessore regionale Bongianni che annuncia: "Mi muoverò pure io per i finanziamenti". Segnale di attenzione verso il mondo granata, mentre sul campo si decide il futuro tecnico.
In casa bianconera nel frattempo si lavora al prolungamento di Luciano Spalletti. Il vertice decisivo è atteso la prossima settimana, con il tecnico che chiede garanzie per firmare fino al 2028. La società è pronta ad accontentarlo, intervenendo su staff e organico.
Tra le priorità, uno specialista per i portieri e rinforzi mirati in ogni reparto. In difesa piace Senesi, a centrocampo spunta Bernardo Silva, mentre in attacco restano aperte tutte le piste, con la conferma di Vlahovic affiancato da Kolo Muani come base di partenza. Dopo la delusione europea, la Juve progetta il rilancio partendo dalla fiducia al suo allenatore e da un mercato ambizioso.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.