Verona-Milan, le formazioni ufficiali: Allegri con Pulisic e Leao, si fermano Sarr e Suslov

Prosegue la domenica della 33^ giornata di Serie A: allo stadio Bentegodi si sfidano, alle 15, Hellas Verona e Milan. Da un lato i gialloblu cercano di salvare almeno l'onore, visto che la permanenza in categoria si è fatta pressoché impossibile, dall'altro il Diavolo vuole approfittare dei passi falsi di Como e Roma per blindare la Champions League.

Sono state diramate le formazioni ufficiali del match. Allegri sceglie Pulisic e Leao come coppia d'attacco, tornando al 3-5-2. Fuori Saelemaekers, a destra occasione per Athekame. In mezzo Fofana, Modric e Rabiot, con Bartesaghi a sinistra. Davanti a Maignan ci sono Tomori, Gabbia e Pavlovic.

Fra i padroni di casa cambia Sammarco, che non ha né Bowie, né Mosquera a disposizione. Si fermano all'ultimo anche Sarr (attacco influenzale) e Suslov (problema alla caviglia). Attacco dunque rivoluzionato, Sammarco punta su Orban e sullo schieramento di Belghali e Oyegoke, che potrebbero agire in posizione più avanzata in fase offensiva.

Le formazioni ufficiali di Verona-Milan

Hellas Verona(3-4-3): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Oyegoke, Orban, Belghali.

A disposizione: Perilli, Toniolo; Bella-Kotchap, Cham, Frese, Lirola, Slotsager; Al Musrati, Harroui, Lovrić; Ajayi, Isaac, Vermeșan. All.: Sammarco.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Leão, Pulisic.

A disposizione: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, Saelemaekers; Füllkrug, Gimenez, Nkunku. All.: Allegri.