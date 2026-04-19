Verona-Milan, problemi all'ultimo per Sarr e Suslov oltre a Bowie e Mosquera

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Tante assenze dell'ultimo minuto per Paolo Sammarco fra le fila gialloblu. Oltre a Bowie e Mosquera, che non ce l'hanno fatta a recuperare in tempo dai rispettivi problemi (di natura muscolare per lo scozzese, fastidio al ginocchio per il colombiano), finiscono fuori dai convocati anche Sarr e Suslov. Per Sarr attacco influenzale, mentre Suslov ha subito un problema alla caviglia (distorsione). Giro di campo nel prepartita per la leggenda di casa Hans-Peter Briegel.