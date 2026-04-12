Verona, Sammarco spiega l'esclusione di Orban: "Ha avuto un po' di febbre"

Nel corso della conferenza stampa (leggi qui) che ha seguito la sfida persa contro il Torino l'allenatore dell'Hellas Verona, Paolo Sammarco, ha parlato anche della scelta di lasciare fuori dall'undici iniziale Gift Orban.

Come mai Orban in panchina? Era per gestire meglio la palla con Harroui? Ed è un'altra occasione persa...

"Orban ha avuto un po' di febbre, abbiamo adottato una strategia diversa. A tratti hanno fatto ciò che abbiamo richiesto, come gestione del pallone abbiamo fatto abbastanza bene nonostante qualche errore banale. E' un'altra occasione persa, sì: abbiamo creato, purtroppo parliamo sempre delle solite cose".

Belghali ha perso un po' di spinta?

"Non so se è un problema di giocare a destra o a sinistra, era reduce dalla Coppa d'Africa ed è alla terza di fila. Lo abbiamo dovuto gestire così come Edmundsson, poi a livello tattico era quella di far salire Frese per avere tre giocatori in fascia. Potevamo farlo di più".

Su chi punterebbe in B?

"Non è una domanda giusta...La formazione iniziale dà qualche indizio, ma parlare di futuro non è giusto. Dobbiamo concentrarci per finire bene questo campionato".