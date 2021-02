Verona, Setti: "La salvezza il nostro scudetto, Juric è sereno, speriamo sia un buon auspicio"

Ai microfoni di Sky nel pre partita di Hellas Verona-Parma ha parlato Maurizio Setti, presidente del Verona:: “E’ normale che giochiamo in casa, sono due partite in cui non abbiamo fatto bene e vogliamo fare un’ottima prestazione e magari vincere, che sarebbe importante per la classifica. Juric? Questa settimana non l’ho sentito, ma il mister sorprende sempre ed era sereno, chissà sia di buon auspicio”.

Siete vicini ai mille gol in A, un nuovo record?

“Speriamo di farne tre e andare a 1001. I mille gol li faremo, l’importante sarà portare a casa il risultato pieno. Europa? Io guardo dietro e i punti sulla terzultima, la salvezza il nostro scudetto. Arrivati al primo obiettivo possiamo vedere altro, ma il nostro obiettivo è la salvezza”.