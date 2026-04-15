Verso Lecce-Fiorentina, Banda, Pierotti e Sottil ancora a parte. Riposo per Gaspar
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Prosegue il lavoro del Lecce di Eusebio Di Francesco in vista del prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina. La squadra si è ritrovata oggi per una seduta nel pomeriggio, ma l'attenzione dello staff medico rimane rivolta ai singoli ancora ai box. Assenti Berisha e Camarda, ancora a riposo Gaspar, mentre si sono allenati in modo differenziato Banda, Pierotti e Sottil.
Verso la Fiorentina, ancora a parte Banda, Pierotti e Sottil
Domani mattina seduta di allenamento a Martignano: lo staff proverà a capire i margini di recupero per la sfida ai viola dei tre giocatori che si stanno allenando lontani dal gruppo.
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