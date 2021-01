Victor Font pensa a Calhanoglu a parametro zero: Barça alla finestra se non rinnova col Milan

Sirene dalla Spagna per Hakan Calhanoglu. Come riporta Marca, il candidato alla presidenza del Barcellona Victor Font avrebbe infatti messo nel mirino il fantasista in scadenza di contratto col Milan. Se è vero che le ultime settimane hanno fatto registrare netti passi in avanti per il rinnovo dell'ex Bayer Leverkusen, i blaugrana sarebbero pronti a presentare invece un'offerta - in caso di elezione di Font - per convincere il giocatore a lasciare l'Italia e volare in Catalogna già dalla prossima estate. Tra i possibili obiettivi a parametro zero del medesimo candidato c'è anche il portiere del Granada, Rui Silva.