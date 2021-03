Vidal con Lautaro e Lukaku in versione militare prima dell'Atalanta: "Pronti per la battaglia"

vedi letture

Manca poco più di un’ora al fischio d’inizio di Inter-Atalanta, posticipo della 26^ giornata di Serie A e sfida cruciale tanto per la corsa Scudetto quanto per quella Champions. Fra i giocatori che scenderanno in campo, il più carico come spesso capita è Arturo Vidal che tramite i social ha chiamato in causa i compagni Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, tutti e tre ritratti in versione militare, scrivendo “Pronti per la battaglia”.