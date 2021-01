Vidal esulta sui social: "Felice per la mia vittoria e per il mio primo gol con l'Inter"

Primo gol con la maglia dell’Inter per Arturo Vidal, che via Twitter ha esultato dopo il successo nerazzurro sulla Fiorentina in Coppa Italia. “Felice per il passaggio ai quarti di finale - scrive il cileno - e per il mio primo gol. Ora avremo molta più forza”.