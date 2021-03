Vidal, nelle sette vittorie consecutive due cambi a inizio secondo tempo. E Vecino riparte

Ci sono due notizie nella giornata dell'Inter. Arturo Vidal si dovrà operare in artroscopia, per quello che probabilmente sarà un intervento che lo lascerà fuori di giochi per circa un mesetto. E poi che Matias Vecino, dopo essere tornato in campo a fine gennaio con la Primavera, può essere convocato ed è tornato a buoni livelli. Di fatto fuori un centrocampista, dentro un altro. Conte sicuramente, un anno fa, non avrebbe fatto i salti di gioia. Ora può essere un problema in meno nel trovare la formazione corretta.

QUALCOSA È CAMBIATO - L'Inter ha chiuso un filotto di sette vittorie consecutive, cambiando però copernicamente il modo di giocare. Prima Vidal era titolare assoluto, qualsiasi cosa accadesse. Questo perché era la scelta del tecnico da gennaio 2020, pure quando era arrivato Eriksen al suo posto. Il danese era finito nella lista dei capri espiatori, tornando nel suo ruolo - perfetto nel 3-5-2 - solamente a fine gennaio, sì, ma nel 2021. Un anno dopo Eriksen ha ritrovato il posto da titolare, senza lasciarlo. E convincendo con prestazioni ottime, al contrario di quelle di Vidal. Il cileno è stato titolare due volte nel periodo, la prima volta contro la Fiorentina - cambiato a metà tempo - e poi contro l'Atalanta, in un centrocampo più muscolare. Può essere un caso che quando Eriksen è entrato ha calciato il corner del definitivo 1-0.

VECINO RIPARTE - Vidal fuori, uruguagio dentro, almeno nei convocati e nelle idee. Finora non ha giocato nemmeno un minuto in stagione, quindi dovrà certamente trovare il ritmo partita che non ha. Però per le prossime settimane bisognerà capire quale sarà il compito che verrà destinato a Vidal quando tornerà. Comunque di secondo piano, visto il ritmo che l'Inter sta avendo nelle ultime settimane.