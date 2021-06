VIDEO - Copa America, Uruguay-Cile 1-1: la Roja ai quarti. Gol e highlights della gara

In Copa America, missione compiuta per il Cile, che pareggia con l'Uruguay e vola ai quarti: Roja in vantaggio al 26' con Edu Vargas, ma al 66' Vidal si rende protagonista di una sfortunata autorete che vale l'1-1 finale. Rivedi il video con gol e highlights della partita!