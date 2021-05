VIDEO - Italia, giocatori in arrivo a Roma. In serata il trasferimento a Coverciano

La Nazionale si sta radunando a Roma in questi minuti dopo la lista dei 28 diramata ieri dal ct Mancini, che diventerà la lista definitiva dei 26 entro domani sera. L'Italia adesso si sta ritrovando presso l'Hotel Parco dei Principi di Roma, alle 16.30 in programma una seduta di allenamento, e in serata tutto il gruppo parteciperà alla trasmissione ‘Notte Azzurra’, in onda su Rai 1, per poi trasferirsi al Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Al termine della seconda settimana di lavoro, venerdì 4 giugno l’Italia affronterà la Repubblica Ceca nell’ultima amichevole prima dell’esordio nel torneo continentale.

