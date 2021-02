VIDEO - Milan-Stella Rossa 1-1: ai rossoneri basta Kessiè per gli ottavi. Gol e highlights

Un'altra prova sottotono per il Milan, schiacciato da uno Stella Rossa che gioca 20 minuti in inferiorità numerica ma capace ugualmente di far paura come quella squadra che oltre 30 anni fa stava facendo morire sul nascere l'epopea della squadra di Sacchi. Il gol di Kessiè, arrivato ancora una volta su calcio di rigore, è quanto basta ai rossoneri per sbarazzarsi dei serbi e raggiungere gli ottavi di finale. Di seguito gol e highlights della sfida: