Vieri: "Vedendo questo Ibra, ho pensato miliardi di volte di aver smesso troppo presto"

"Vedere Ibra così a 39 mi ha fatto pensare di aver smesso troppo presto? Miliardi di volte: farlo a 36 era straprestissimo, non troppo presto". Così Christian Vieri nella lunga intervista a La Gazzetta dello Sport: "Brutto segno che in A si possa ancora fare la differenza a 39 anni? In Italia si guarda solo all’età, che invece è bugiarda. Perché uno deve smettere a 39 anni se sta bene? E perché Mancini non deve chiamare Zaniolo a 19? Perché non ha debuttato in A? Dipende tutto dalla voglia che hai e dagli infortuni che non hai".