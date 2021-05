Vignato: "Ho detto no al Barça per il Bologna, era lo step giusto. Palacio? Fantastico"

vedi letture

Parlando dell'ultima gara giocata con il Bologna, in una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Emanuel Vignato spiega le emozioni derivate dal triplo assist per Palacio, che hanno consentito ai felsinei di raggiungere un brillante 3-3: "All’inizio contro la Fiorentina ho fatto fatica. Poi lui mi ha detto di provare la giocata, puntare l’uomo, avere l’idea pronta. Lui i giovani non dice di farli giocare. Lui li fa giocare. Tre assist alla Messi? Non so se alla Messi (sorride timidamente, ndr), ma so che a un certo punto appare uno spazio e quello è il momento giusto. Almeno ci provo.... Palacio? Persona fantastica. In campo insegna, ti consiglia come fare e quando farlo: il modo, poi, in cui a 39 anni si allena ti spiega tutto di lui. Fuori dal campo è una bellissima persona. Rimpianto Barça? È vero, si era interessato a me, ma alla fine ho preferito il Bologna. Perché? Era il giusto e graduale step da fare".