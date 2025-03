Viktoria Plzen, Memic sfida la Lazio: "Hanno capito che bisogna prenderci sul serio"

vedi letture

La sconfitta contro la Lazio è dura da digerire per i giocatori del Viktoria Plzen, che però sono forti del fatto di aver messo in difficoltà i biancocelesti e che nella sfida di ritorno cercheranno di fare lo stesso. Lo ha dichiarato l'esterno offensivo dei cechi Amar Memic ai microfoni di Nova Sport: “Hanno capito che dovevano prenderci sul serio. Gli abbiamo messo in difficoltà e alla fine devono aver apprezzato molto la vittoria”.

“Naturalmente - prosegue il giocatore, come riportato da Lalaziosiamonoi.it - dopo una tale prestazione, ci dispiace che non abbia funzionato, ma abbiamo ancora una partita. Mi dispiace per quell'occasione da gol, ma quando corri per cinquanta metri verso la porta puoi solo vederla. Mi scuso con Cadu. Espulsioni? È stata davvero dura, questi interventi non appartengono al calcio. Cartellini rossi davvero chiari. Finora abbiamo sorpreso in ogni partita. E sappiamo che possiamo ottenere un buon risultato”.

IL TABELLINO DI VIKTORIA PLZEN-LAZIO

Viktoria Plzen (3-4-1-2): Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Memic (39' st Kopic), Cerv (35' st Panos), Kalvach, Cadu; Sulc; Vydra, Durosinmi (40' st Adu). A disp.: Tvrdoň, Baier, Paluska, Sojka, Doski, Havel, Valenta, Vasulin. All.: Koubek

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gigot, Romagnoli, Nuno Tavares (10' st Lazzari); Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia (32' st Patric), Pedro (12' st Vecino); Noslin (12' st Tchaouna). A disp.: Mandas, Furlanetto, Gila, Milani, Nazzaro, Serra. All.: Baroni

Arbitro: Rumsas (LTU)

Marcatori: 18' Romagnoli (L), 8' st Durosinmi (V), 53' st Isaksen (L)

Ammoniti: Kalvach, Cadu, Cerv (V), Vecino, Patric (L)

Espulsi: 32' st Rovella (L), 48' st Gigot (L)