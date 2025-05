Torino, Maripan dopo il malore di Vanoli: "È così, vive il calcio con troppa intensità"

vedi letture

Guillermo Maripan, difensore del Torino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 1-1 contro il Venezia, commentando il malore capitato al tecnico dei granata Paolo Vanoli: "Il mister è così, vive il calcio con troppa intensità, ma se sta bene stiamo tutti bene".

Come mai un primo tempo così sottotono?

"Non abbiamo capito come mai, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, ma dobbiamo migliorare. Ora restano 3 partite".

Che sensazioni ha prima della visita a Superga per omaggiare il Grande Torino?

"Ho una sensazione buona, credo che sia un momento speciale e unico per tutta la gente del club. Sarà incredibile viverlo per la prima volta, non vedo l'ora di andare a Superga domenica".

CLASSIFICA

1. Napoli 74 punti (34 partite giocate)

2. Inter 71 (34)

3. Atalanta 65 (34)

4. Juventus 62 (34)

5. Bologna 61 (34)

6. Roma 60 (34)

7. Lazio 60 (34)

8. Fiorentina 59 (34)

9. Milan 54 (34)

10. Torino 44 (35)

11. Como 42 (34)

12. Udinese 41 (34)

13. Genoa 39 (34)

14. Cagliari 33 (34)

15. Hellas Verona 32 (34)

16. Parma 32 (34)

17. Lecce 27 (34)

18. Venezia 26 (35)

19. Empoli 25 (34)

20. Monza 15 (34)

35ª GIORNATA

02/05/2025 Venerdì 20.45 Torino - Venezia 1-1

03/05/2025 Sabato 15.00 Cagliari - Udinese (DAZN)

03/05/2025 Sabato 15.00 Parma - Como (DAZN)

03/05/2025 Sabato 18.00 Lecce - Napoli (DAZN)

03/05/2025 Sabato 20.45 Inter - Hellas Verona (DAZN/SKY)

04/05/2025 Domenica 12.30 Empoli - Lazio (DAZN)

04/05/2025 Domenica 15.00 Monza - Atalanta (DAZN)

04/05/2025 Domenica 18.00 Roma - Fiorentina (DAZN/SKY)

04/05/2025 Domenica 20.45 Bologna - Juventus (DAZN)

05/05/2025 Lunedì 20.45 Genoa - Milan (DAZN)