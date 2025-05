Torino, Vlasic: "Primo tempo pessimo, sono triste perché abbiamo solo pareggiato"

Nikola Vlasic, centrocampista del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Venezia:

"Abbiamo fatto un pessimo primo tempo, commettendo tanti errori tecnici. Nella ripresa siamo tornati in campo con più voglia e fame per rientrare in partita, ma sono comunque triste perché abbiamo solo pareggiato. Dovevamo fare meglio."

5 gol e 4 assist in stagione?

"Voglio sempre fare di più, e so che avrei potuto segnare di più. È stata una stagione difficile, ho avuto un brutto infortunio all’inizio. Ora mancano ancora tre partite e dobbiamo dare il massimo. Per me sarà fondamentale fare tutto il ritiro con la squadra per arrivare pronto all’inizio della prossima stagione."