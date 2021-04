Vlahovic condizionato dal mercato? Iachini: "Lavora con umiltà e grande concentrazione"

Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Bologna rispondendo anche a una domanda sulle voci di mercato intorno al nome di Vlahovic, capocannoniere della rosa viola con 17 reti in campionato: "È concentrato sul lavoro e su cosa deve fare. Non c'è l'io c'è il noi. Sta lavorando con umiltà e questo deve continuare a fare per migliorare ogni giorno. Deve trovare la continuità e la forza mentale. La partita che ci aspetta è la prossima, non quella già giocata. E lui dovrà continuare a dimostrare il suo valore. Ci aspettiamo ancora tanto da lui e sa che il percorso è questo".

