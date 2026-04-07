TMW Vlahovic ha già saltato 25 partite su 43 con la Juventus. Ora un nuovo infortunio

C'è un dato che preoccupa e non poco la Juventus e che verosimilmente inciderà sulla trattativa per il rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic. Ieri Marco Ottolini, direttore sportivo dei bianconeri, ha parlato prima del match contro il Genoa, spiegando che le parti erano disponibili a sedersi e a dialogare per trovare un accordo per il prolungamento dell'intesa attualmente in scadenza a giugno, ma, proprio quando era atteso un segnale nel rush finale della stagione, il 26enne si è fatto male di nuovo.

La Juventus fino a questo momento ha giocato 43 partite, 31 delle quali in Serie A, 10 in Champions League e 2 in Coppa Italia: Vlahovic ne ha saltate 25. Scendendo nel dettaglio è bene anche evidenziare come in 2 occasioni si sia comunque accomodato in panchina, senza però subentrare. La prima volta, in casa del Bodo/Glimt, non era al meglio; la seconda è capitata proprio ieri, quando ha rimediato una lesione di basso grado al soleo del polpaccio sinistro durante il riscaldamento.

Nella migliore delle ipotesi, l'attaccante rimarrà fermo per 3 settimane e dunque non sarà a disposizione per le prossime 3 sfide. Al termine della stagione, quando le gare saranno diventate 50, Vlahovic sarà stato indisponibile in almeno 28 di queste, ovvero il 56% del totale, tutte sotto la guida di Luciano Spalletti. Un tema certamente non da sottovalutare.