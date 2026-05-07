Wolverhampton su Adams: con una proposta superiore ai 5 milioni, il Toro lo lascerà andare
Continuano ad aumentare le voci di interesse dalla Premier per Ché Adams. Un elemento che conosce bene il calcio inglese e proprio a quelle latitudini ha giocato per molti anni, togliendosi parecchie soddisfazioni. Il Wolverhampton l’ha messo nel mirino dopo averlo già corteggiato nelle ultime sessioni di mercato. Occhio quindi al più classico dei ritorni di fiamma.
Gli arancioni sono reduci dalla cocente delusione della retrocessione in Championship e puntano a risalire in fretta. Motivo per cui vorrebbero giocare d’anticipo in vista del mercato estivo per poter disporre, nella prossima stagione, di un attaccante da 20 gol. Identikit che corrisponde in pieno allo scozzese del Toro, fa notare oggi Tuttosport.
Adams è in scadenza nel 2027 e il rinnovo appare in alto mare: dinanzi a una buona proposta (nell’ordine dei 5-6 milioni) può partire. Col club del presidente Cairo che realizzerebbe anche una cospicua plusvalenza, essendo il numero 19 arrivato a parametro zero nell’estate 2024. Tra l’altro, nelle prossime settimane Adams giocherà il Mondiale con la Scozia: una vetrina che potrebbe rilanciarne ulteriormente le quotazioni, aprendo la porta all’ingresso in scena di altre pretendenti.
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