Ufficiale Woyo Coulibaly lascia il Parma e la Serie A: contratto fino al 2029 col Leicester City

Woyo Coulibaly lascia la Serie A. Con un comunicato, il Parma ha reso nota la sua cessione: "Parma Calcio comunica la cessione a titolo definitivo di Woyo Coulibaly al Leicester City Football Club. Dopo 88 presenze, 5.679 minuti giocati, un gol e 4 assist in gialloblu, il difensore francese lascia il nostro Club per una nuova avventura in Premier League: Parma Calcio augura a Woyo le migliore fortune professionali".

Questo invece il comunicato del Leicester City: "Siamo lieti di confermare che il difensore Woyo Coulibaly ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo con il Leicester City, dopo che è stato raggiunto un accordo col Parma. Il nostro nuovo giocatore è nato a Gonesse, in Francia, e ha iniziato la sua carriera nel Le Havre, passando attraverso le giovanili fino a firmare il suo primo contratto da professionista nel giugno 2019. Dopo aver esordito a Le Havre nell'agosto 2019, Coulibaly si è affermato come uno dei giovani difensori più promettenti in Francia, guadagnandosi il trasferimento al Parma nel luglio 2021.

Noto per il suo ritmo esplosivo e la tenacia nei contrasti, oltre alla capacità di contribuire all'attacco, il suo progresso è continuato in Italia con una serie di prestazioni dinamiche, culminate con la vittoria del titolo di Serie B nel 2023/24. In questa stagione, Coulibaly ha giocato 14 volte per i gialloblù in Serie A e incontrerà i suoi nuovi compagni di squadra più avanti questa settimana, in preparazione della partita casalinga di Premier League contro il Fulham, sabato pomeriggio".