Zappi non si arrende: presentato ricorso al Collegio di Garanzia dopo l'inibizione di 13 mesi

Nessuna sorpresa in merito al caso relativo ad Antonio Zappi: il presidente dell'AIA ha presentato un ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport contro la FIGC, la Corte Federale di Appello Nazionale presso la FIGC, la Procura Federale presso la FIGC, in contraddittorio con la Procura Generale dello Sport presso il CONI per l'integrale riforma e conseguente annullamento della decisione della Corte Federale di Appello Nazionale, Sezioni Unite, FIGC, emessa e notificata il 23 febbraio scorso.

Nella stessa è stato respinto il reclamo di Zappi e quindi confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, che aveva irrogato a suo carico la sanzione di 13 mesi di inibizione, nonché di ogni eventuale atto, decisione, comunicato e/o provvedimento annesso e connesso. L'inibizione da parte della giustizia endofederale era arrivata per le pressioni esercitate sui vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D, Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi, per far spazio a Daniele Orsato e Stefano Braschi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.