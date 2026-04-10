Zarate: "Oggi un calciatore non può fare baldoria. Alla Lazio feci a cazzotti con Kolarov"

Mauro Zarate ha raccontato in una lunga intervista a diretta.it come si sta approcciando alla sua nuova vita da futuro allenatore. L'ex attaccante ha iniziato descrivendo quello che fa durante le sue giornate: "Mi godo la mia famiglia, mi godo l'accompagnamento dei miei figli nelle loro cose, nelle loro attività... e mi godo il calcio ora, da fuori".

A che punto ha pensato di ritirarsi, c'è stata unasvolta?

"In Italia, quando mi sono infortunato. Dopo la Platense stavo andando a Cosenza per giocare lì e passare gli ultimi anni in Italia. Beh, mi sono rotto il legamento e allora ho detto 'basta, andiamo, restiamo in Argentina, entriamo nel calcio, godiamoci la vita e basta'".

In passato lei è stato un giocatore molto discusso fuori dal campo. Cosa farebbe se un suo giocatore va spesso a fare baldoria?

"In questa fase del calcio non hai la possibilità di permetterlo. Prima potevi farlo, ora no".

Ha mai litigato nello spogliatoio?

"Sì, a volte queste cose succedono. La più divertente è stata quella con Kolarov alla Lazio. Abbiamo fatto a cazzotti mentre andavamo verso lo spogliatoio. Poi mi si è avvicinato, ha fatto una battuta e si è messo a ridere. Beh, i serbi sono così. Non puoi farci nulla...".