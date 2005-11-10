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Bologna, Miranda sarà rossoblù fino al 30 giugno 2028: il comunicato del club
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Adesso è ufficiale: Juan Miranda ha rinnovato il suo contratto con il Bologna fino al 30 giugno 2028. Ad annunciarlo è stato il club felsineo con un comunicato pubblicato poco fa, nel quale ha reso noto di aver fatto scattare l'opzione in proprio favore per il prolungamento automatico.
Il comunicato del Bologna.
Il Bologna FC 1909 comunica di avere esercitato il diritto di opzione per il prolungamento del contratto relativo alle prestazioni sportive del difensore Juan Miranda fino al 30 giugno 2028.
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