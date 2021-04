Zazzaroni sul CorSport: "Superiorità United evidente: solo Maguire costato quanto tutta la Roma"

Sulle pagine del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha analizzato il giovedì di Europa League della Roma, unica squadra italiana rimasta in corsa nelle coppe europee: "Stasera, in tv, finalmente ci siamo noi. La Roma. La squadra della Capitale che il 21 aprile ha compiuto 2744 anni. E poi dicono - come negarlo? - che siamo vecchi. Per gli esteti - e gli “estetisti”: alla Conte - è vecchio anche il nostro calcio. Come se il pallone fosse stato il primo strumento di sfida nel derby tutto romano fra Romolo e Remo. Manchester United-Roma è la partita dei tifosi, oltre che della sopravvivenza in Europa del calcio italiano. La superiorità degli inglesi è fin troppo evidente, il solo Harry Maguire, difensore centrale di cento chili, è costato come tutta la Roma. Più di 90 milioni, commissioni incluse. E non può sorprendere il fatto che, al di là di Rashford e Greenwood, Fred e Wan-Bissaka, Pogba e McTominay, i pericoli più grossi possano giungere da Bruno Fernandes e Edinson Cavani, giocatori che abbiamo formato e completato quando eravamo ancora il secondo o il terzo campionato per importanza".