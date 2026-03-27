Addio Italia, eccomi Albania. Hasa ha deciso: giocherà per la nazionale dell'aquila bifronte

Dopo aver vestito la maglia dell’Italia nelle varie categoria giovanili dall’Under 18 fino all’Under 21, dove ha collezionato tre presenze, il centrocampista Luis Hasa dice addio all’azzurro e abbraccia il rosso dell’Albania. Il calciatore nato a Sora nel 2004, ma originario del paese balcanico, ha deciso infatti di giocare per la nazionale dell’Aquila bifronte a partire dalle prossime competizioni.

L’ufficialità è arrivata nella giornata di ieri come si legge sulla pagina della FIFA relativa al cambio di federazione da parte dei tesserati sparsi in giro per il mondo. Un cambio che dunque permetterà ad Hasa di rispondere all’eventuale chiamata del ct albanese Sylvinho per le prossime gare. Albania che nella giornata di ieri ha visto svanire il sogno di qualificarsi al prossimo Mondiale avendo perso 2-1 in casa della Polonia.

In questa stagione il calciatore di proprietà del Napoli si sta mettendo in luce in Serie B con la maglia della Carrarese dove ha messo assieme 25 presenze condite da cinque reti e tre assist. Numeri che hanno acceso su di lui i riflettori anche in ottica internazionale con l’Albania che dunque l’ha spuntata sull’Italia per poter schierare in futuro, magari già a partire dalla prossima Nations League, il giocatore nella propria rappresentativa nazionale.