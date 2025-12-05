Hasa: "Ho un rimpianto con il Napoli: non aver esordito in A, ma sono cresciuto tanto"

A Cronache di Spogliatoio ha parlato in esclusiva Luis Hasa, calciatore di proprietà del Napoli in prestito in Serie B alla Carrarese. Queste le sue parole: "Ho un solo grande rimpianto dopo Lecce e Napoli: il mancato esordio in Serie A. Vorrei averlo fatto anch’io. Ma so che lavorando bene c’è sempre tempo. Dopo un anno senza giocare, avevo bisogno di mettere minuti nelle gambe: per questo ho scelto la Carrarese”.

Hasa ha poi ripercorso anche il suo passaggio dal Lecce al Napoli: “Mi ha chiamato il direttore Manna, che mi conosceva dai tempi della Juventus. Sono stato sorpreso e contento. A Napoli sono cresciuto tantissimo, lavorando al fianco di campioni e negli allenamenti di Conte”.

E proprio sul tecnico azzurro, il centrocampista ha speso parole importanti: “Quello che si dice su Conte è tutto vero. Grazie a lui sono cresciuto a livello di gamba e di intensità”.