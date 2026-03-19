Alla Carrarese lo scontro salvezza con la Samp, Hasa: "Vittoria meritata, c'è entusiasmo"
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Vittoria importante per la Carrarese, che ha battuto 2-0 la Sampdoria in un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. Luis Hasa, a segno contro i blucerchiati, ha parlato ai canali ufficiali del club:
“Vincere questa partita ci consente di approcciarci alla prossima sfida con maggiore entusiasmo, c’è grande soddisfazione per questa vittoria, poiché la aspettavamo da diverse partite e ce la siamo meritata.
Dal punto di vista personale, sono felice di aver segnato, ma ancor di più che la mia reta si sia rivelata fondamentale ai fini del risultato finale.
Qui a Carrara mi trovo molto bene, ho ritrovato la giusta fiducia in me stesso, anche perché sento quanto l’ambiente, la squadra e il mister credano in me.”
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