Ag. Cheddira: "C'è la fila per lui. In B piace a Vicenza, Pordenone e Frosinone"

Protagonista della stagione del Mantova, Walid Cheddira è esploso in questa stagione, segnando nove reti in Serie C con il Mantova. L'attaccante, di proprietà del Parma, è pronto al salto in Serie B, come racconta ai microfoni della Gazzetta di Mantova il suo agente, Bruno Di Napoli: "Walid a Mantova ha trovato l’ambiente giusto e un allenatore che ha saputo valorizzarlo al massimo sfruttando le sue caratteristiche. Troise l’ha fatto crescere sotto ogni punto di vista e adesso Cheddira, che a inizio stagione era una scommessa, è pronto per essere protagonista su palcoscenici importanti. L’Ascoli voleva prendere Walid già a gennaio, ma il ragazzo ha preferito restare a Mantova per proseguire nel suo percorso di crescita e io ho appoggiato in pieno questa scelta. Hanno chiamato diversi club, fra questi posso citare Vicenza, Pordenone e Frosinone. Su quelli di Lega Pro, poi, non è il caso di fare nomi perché la lista sarebbe davvero lunga".