Ag. Nicolas: "La Reggina aveva offerto un biennale, ma sapeva che c'erano altre squadre"

vedi letture

Intervistato da Tuttocalciocalabria.it il procuratore Joao Santos ha parlato del divorzio fra Nicolas e la Reggina: “Nicolas ha risposto a Taibi ieri, anche io ho parlato con Taibi, non sapeva che noi avevamo sottoscritto il contratto solamente per sei mesi perché già a gennaio Nicolas aveva due proposte per questa estate. Eravamo impegnati con due squadre in vista della sessione estiva. Lui non sapeva di questo perché a gennaio ho parlato con Tempestilli, non avevamo problemi a rimanere alla Reggina ma c'erano da ascoltare anche le proposte di queste squadre che già ci avevano chiamato a gennaio. Lui ha detto che non poteva aspettare Nicolas e quindi è andato verso un altro portiere. È un giocatore di 33 anni, Tempestilli ci aveva proposto un contratto di un anno e sei mesi, ma abbiamo chiesto solo sei mesi perché avevamo già altre proposte. - continua Joao Santos – Ora la Reggina ci ha offerto un biennale e non era una brutta offerta, ma ci eravamo già impegnati con altre squadre”.