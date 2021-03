Aglietti: "Penso al presente e al Chievo, ma in futuro mi piacerebbe allenare la Reggina"

"Io e la mia famiglia saremo sempre legati a Reggio. Adesso però pensiamo al presente, ma non nego in futuro che poter allenare la Reggina sarebbe bellissimo": così, come riferisce citynow.it, il tecnico del ChievoVerona Alfredo Aglietti.

Che da calciatore, nel biennio 1994-1996, ha vestito la maglia del club calabrese, divenendo un'icona della città: primo anno in archivio con 20 gol, titolo di capocannoniere e promozione in B, secondo anno, tra i cadetti, con 18 reti all'attivo.