Al Picco per tifare l'Italia di Pio Esposito. Lo Spezia apre le porte dello stadio per la Bosnia

Martedì sera i 1047 km che separano La Spezia da Zenica, dove si giocherà un Bosnia-Italia che vale l’accesso al Mondiale di questa estate, sembreranno molti meno. Lo Spezia ha infatti deciso di aprire la sala hospitality della tribuna dello Stadio Picco per l’occasione e per tifare tutti insieme l’Italia di quel Pio Esposito, centravanti mai dimenticato dalla piazza ligure.

Un evento, con apertura cancelli alle 19:30 e prenotazione obbligatoria (qui l’indirizzo) per il quale sarà allestito un maxi schermo da 3,5 metri per 2 con la visione della gara anche sugli altri schermi presenti in sala e due possibilità di fruizione:

"Hospitality Lounge

Un’esperienza esclusiva per chi vuole vivere la gara da protagonista: tavolo riservato, servizio al tavolo e la possibilità di ordinare food & beverage per tutta la durata del match. Eleganza, comfort e tensione che sale minuto dopo minuto.

Sala 1906

Atmosfera autentica, diretta, senza filtri. Posto a sedere in platea, cori, emozioni e quell’energia che solo il tifo per l’Italia sa creare".

"Non è una partita come le altre. È quella che può portarci al Mondiale. È quella in cui ogni voce conta. Anche la tua. Vieni a tifare Italia. Fino all’ultimo secondo", questo l'invito dello Spezia e dello Stadio Alberto Picco a tutti gli appassionati che vorranno seguire in compagnia la sfida decisiva del cammino verso il Mondiale della formazione di Rino Gattuso.