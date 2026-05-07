Pio Esposito: "Chivu non ti regala niente. Lautaro? Vederlo non accontentarsi è di ispirazione"

Francesco Pio Esposito è la sorpresa, il centravanti che l'Inter si è ritrovata in casa, ma che non si aspettava di avere già così pronto da quest'anno. Intervistato da Cronache di Spogliatoio, il classe 2005 ha raccontato il primo impatto con i nerazzurri: "Quando sono andato negli USA per il Mondiale per Club mi sono sentito come in un film. Ero lì, in hotel col gruppo, lavoravo con loro… con i campioni che guardavo in tv tutte le domeniche".

Pio Esposito ha riempito di elogi anche il suo compagno di reparto: "I numeri parlano per Lautaro e per noi ragazzi vederlo non accontentarsi mai in ogni allenamento è di ispirazione. Con la Roma è rientrato dopo un periodo di stop abbastanza lungo e ha subito fatto la differenza".

Infine un passaggio sul suo allenatore: "Chivu non ti regala niente. Lo conosco da quando ero in Under 14, era il suo primo anno da allenatore in assoluto. Mi faceva già giocare, l’ho subito preso in simpatia e ne è nato un bellissimo legame. L’ho ritrovato in Primavera e da sotto età mi ha dato la fascia da capitano. La prima volta fu a Cagliari, segnai una tripletta. Abbiamo continuato a sentirci negli anni ed è stata una fortuna ritrovarlo quest’anno. La sua presenza è stata decisiva, mi ha dato una fiducia incondizionata dal primo giorno al Mondiale per Club".