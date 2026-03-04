Carrarese-Catanzaro 3-3, le pagelle: Illanes disastroso. Melegoni ispirato, Liberali no

Risultato finale del match: Carrarese-Catanzaro 3-3.

CARRARESE

Bleve 6,5 - Incolpevole sui due gol subiti su azione e bravissimo a respingere il calcio di rigore di Pontisso, anche se poi viene spiazzato dall'altro battitore, Pittarello.

Calabrese 6 - Del terzetto difensivo dei padroni di casa è l'unico che porta a casa una prestazione senza particolari errori, argina bene Nuamah.

Illanes 3,5 - All'andata fu provvidenziale realizzando il gol dell'1-1, oggi la rete del pareggio la infila nella porta sbagliata nel tentativo di anticipare Iemmello. Anche sul gol di Cassandro non è irresistibile e completa l'opera con il calcio di rigore concesso agli avversari al 90'.

Ruggeri 5,5 - Alterna buoni interventi ad amnesie difensive, come quella che costa cara nel finale di primo tempo: Cassandro s'inserisce troppo facilmente tra lui e Illanes e deposita il pallone in rete.

Zanon 6,5 - Primo tempo abbastanza timido dell'esterno, nella ripresa cambia tutto ed è uno dei pilastri della rimonta dei padroni di casa. È lui a propiziare l'autorete di Rispoli.

Hasa 5,5 - L'autore della rete contro il Mantova oggi si ritrova spesso bloccato nelle sue iniziative. La sua qualità tecnica resta sempre indiscutibile.

Melegoni 7,5 - Stappa la partita al minuto 4 con un destro a giro fantastico e sfiora anche la doppietta qualche minuto dopo. Nella ripresa serve ad Abiuso un assist perfetto. Dall'82' Parlanti S.V.

Zuelli 6 - Anche lui va vicino al gol con una bella conclusione dalla distanza e inizia come tutta la squadra, molto bene. E anche nel secondo tempo s'impone pienamente in mezzo al campo.

Rouhi 5 - In netta difficoltà. Favasuli nel primo tempo da quella parte fa quello che vuole e lui non riesce a garantire né attenzione nè coperture. Dal 46' Belloni 6,5 - Con il suo ingresso la Carrarese subisce molto meno sulla corsia laterale ed è suo il cross che Rispoli spedisce nella propria porta.

Rubino 5 - Vince il ballottaggio con Finotto, ma la sua partita è anonima, come è quasi nullo l'apporto nella manovra offensiva della squadra di Antonio Calabro. Dal 69' Distefano 6 - Entra in modo positivo nel match.

Abiuso 6,5 - Il capocannoniere della squadra oggi ci prova in tutti i modi, ma la porta avversaria sembra stregata dopo un errore clamoroso in area piccola. Non si dà per vinto e realizza di testa il gol del 2-2. Ammonito e poi espulso per proteste, salterà il prossimo match contro il Palermo. Dall'83' Finotto S.V.

Antonio Calabro 6,5 - La sua compagine inizia benissimo, trovando anche il vantaggio nei primissimi minuti. Poi si fa rimontare, rimonta a sua volta e termina la partita con un pareggio che lascia un po' di rammarico. Grande prova di cuore della sua squadra che continua a lottare per la salvezza.

CATANZARO

Pigliacelli 6,5 - Anche l'estremo difensore del Catanzaro è incolpevole sui gol subiti e nel corso della partita compie diversi interventi provvidenziali per salvare i suoi.

Cassandro 6,5 - Concede poco in fase difensiva nel primo tempo e il suo grande inserimento con i tempi giusti vale al Catanzaro il gol del 2-1 nel finale di frazione. Nella ripresa viene sovrastato nel gioco aereo da Abiuso in occasione della rete del pareggio avversario.

Antonini 6 - Abiuso è un cliente scomodo, ma il centrale brasiliano ne esce vincitore dal duello con il centravanti avversario e sui gol subiti lui ha poche responsabilità.

Verrengia 5,5 - Soffre terribilmente gli inserimenti di Zanon per quasi tutta la durata della partita. Dal 79' Alesi 6,5 - Il classe 2004 ha pochi minuti per incidere e ci riesce, sfiora il gol appena entrato e crea pericoli continui nel finale.

Favasuli 7 - Nel primo tempo è scatenato, i suoi cross potenti da destra mandano in tilt la difesa avversaria e in particolare Illanes, che fa autogol. Al 90' s'immola per la causa e guadagna un rigore importantissimo.

Rispoli 4,5 - Molto Impreciso il centrocampista del Catanzaro, sono diversi i palloni persi da parte del classe 2006 che aggiunge ad una prova opaca l'autorete che vale il momentaneo sorpasso della Carrarese.

Petriccione 6 - Inizia male come gran parte della squadra, poi alza i giri con il passare dei minuti e fa sentire la sua presenza a centrocampo. Ammonito e sostituito all'intervallo. Dal 46' Pontisso 5 - In difficoltà in mediana e poi al 90' sbaglia un rigore decisivo. Per sua fortuna e del Catanzaro, Dionisi fa ribattere il penalty.

D’Alessandro 5,5 - Prestazione incolore dell'esterno sulla corsia di sinistra, rivedibile in entrambe le fasi. Dal 46' Frosinini 5,5 - Non cambia la musica anche con lui: 45 minuti più lunghissimo recupero di grande sofferenza.

Liberali 5,5 - Prestazione opaca anche del gioiello scuola Milan, dopo il gol della scorsa giornata. Non riesce mai a trovare la combinazione giusta con Nuamah e Iemmello. Dal 55' Pompetti 6 - Sfiora in un paio di occasioni il gol.

Nuamah 5 - Se Liberali non è in serata, ma almeno si fa vedere con qualche timida giocata degna di nota, il numero 19 dei giallorossi sparisce dai radar durante tutta la permanenza sul rettangolo di gioco. Dal 55' Pittarello 7 - Ad un ingresso positivo aggiunge un rigore battuto alla perfezione al minuto 94.

Iemmello 6,5 - Il capitano ormai fa tutto: non solo gol, ma anche assist al bacio come quello fornito a Cassandro nel finale di primo tempo. Non riesce però quasi mai a ricevere palloni utili nei pressi della porta avversaria.

Alberto Aquilani 5,5 - Una delle prestazioni più altalenanti della sua squadra in questa stagione. Gestisce in modo forse troppo frettoloso i cambi, facendone quattro in appena 55 minuti. La partita cambia spesso copione e alla fine al 94' porta un punto a casa.