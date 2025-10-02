Carrarese, Illanes: "Contro la Juve Stabia servirà la nostra miglior versione"

Julian Illanes, difensore della Carrarese, è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio di ieri con il Modena:

“Sono felice di essere rientrato e di aver aiutato la squadra, ma credo che la squadra abbia disputato ottime gare anche in mia assenza. Per quanto riguarda la partita di stasera, non possiamo negare che ci sia grande soddisfazione, visto anche il campionato che sta disputando il Modena, una squadra che è arrivata a giocarsi questa sfida da capolista.

Lo sapremo solo domenica se sarà stato un punto guadagnato ai fini della continuità di risultati, ma certamente la gestione della gara, in tutte le sue fasi non può che renderci orgogliosi.

Adesso pensiamo a recuperare le energie, domenica giocheremo contro la Juve Stabia, che è una grande squadra e arriverà qui al “Dei Marmi” con il coltello fra i denti; perciò, sarà necessaria la miglior versione possibile della Carrarese per continuare a racimolare punti.”