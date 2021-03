Ascoli, anticipata la partenza per Chiavari. La squadra farà tappa a Coverciano

E' ripresa questa mattina al Picchio Village la preparazione dei bianconeri, che sabato alle ore 14:00 saranno di scena al Comunale di Chiavari con la Virtus Entella: i titolari della sfida di ieri col Pisa hanno svolto una seduta defaticante; tutti gli altri sono stati impegnai in un circuito neuromuscolare, in una seduta tattica e in una partita a campo ridotto.

Il gruppo bianconero partirà con un giorno di anticipo per la trasferta ligure: domani alle ore 10:30 è fissato l'ultimo allenamento al Picchio Village; seguirà la partenza per Coverciano, dove venerdì mattina è in programma la seduta di rifinitura, prima del trasferimento a Chiavari.