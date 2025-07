Ufficiale Ascoli, innesto d'esperienza in mezzo al campo: tesserato il mediano Ndoj

Innesto d'esperienza per il centrocampo dell'Ascoli che si assicura le prestazioni del centrocampista Ndoj reduce da un'annata con la maglia del Latina in cui ha disputato 25 gare con un gol all'attivo. Questa la nota del club marchigiano:

"Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Emanuele Ndoj, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione.

Nato a Catania il 20 novembre 1996, con doppia cittadinanza italiana e albanese, è un innesto d’esperienza con 126 presenze in Serie B con le maglie di Brescia e Cosenza e 18 in Serie A nella s.s. 2019/20, sempre con le Rondinelle. Ben otto le stagioni trascorse al Brescia (nel mezzo la breve parentesi al Cosenza) dove ha conquistato la promozione in Serie A nel 2019. In Serie C ha indossato nelle ultime due stagioni le maglie di Catania, con cui ha centrato i playoff, e Latina.

Ha fatto la trafila nelle selezioni giovanili dell’Albania fino all’approdo nella Nazionale A, allenata da Christian Panucci: 6 le presenze totalizzate.

Ascoli Calcio 1898 accoglie con un caloroso benvenuto Emanuele, che ha raggiunto il raduno di Cascia per unirsi ai nuovi compagni".