Ufficiale Ascoli, blindati due dei protagonisti della promozione: Tomei e Patti rinnovano

Il direttore sportivo e il tecnico si legano al club bianconero fino al 2029

L'Ascoli ha comunicato di aver blindato due dei protagonisti della promozione in Serie B con il ds Patti e il tecnico Tomei. Questa la nota della società marchigiana:

"Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica il rinnovo dei contratti del Direttore Sportivo Matteo Patti e dell’allenatore Francesco Tomei che hanno sottoscritto un nuovo accordo con il Club fino al 30 giugno 2029.

La decisione della Società rappresenta la naturale conseguenza del percorso straordinario compiuto nella stagione appena conclusa, culminata con la vittoria dei playoff e la conquista della promozione in Serie B. Nel primo anno della nuova proprietà, guidata dalla famiglia Passeri, Matteo Patti e Francesco Tomei hanno saputo interpretare al meglio il progetto tecnico e sportivo del Club, diventando protagonisti assoluti di una stagione che resterà nella storia dell’Ascoli Calcio. Attraverso scelte lungimiranti, capacità di costruire un gruppo solido e una chiara identità di squadra, hanno contribuito in maniera determinante al raggiungimento di un obiettivo che ha riportato entusiasmo, orgoglio e ambizione in tutta la piazza bianconera.

Il rinnovo fino al 2029 testimonia la piena fiducia della Società nell’operato del DS Patti e di Mister Tomei e la volontà di dare continuità a un progetto che guarda al futuro con determinazione e ambizione".