Ufficiale

Pescara, arriva il rinnovo dell'attaccante Merola: ha firmato un triennale

ieri alle 20:56Serie B
di Tommaso Maschio

La fumata bianca tanto attesa in casa Pescara è arrivata: l'attaccante Davide Merola resterà in biancazzurro per altre tre stagioni. Lo comunica il club abruzzese con una nota sui propri canali ufficiali:

"La Delfino Pescara 1936 comunica con soddisfazione di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale con Davide Merola .

L’attaccante biancazzurro ha sottoscritto un nuovo accordo che lo legherà al club per i prossimi tre anni , confermando così la volontà comune di proseguire insieme un percorso fatto di impegno, crescita e passione.

La società augura a Davide di poter vivere con la maglia del Delfino nuove sfide e importanti soddisfazioni personali e collettive".

Merola era arrivato in Abruzzo nel gennaio del 2023 dal Cosenza e fin da subito ha trovato la propria dimensione incidendo fin da subito (8 gol in 19 presenze nei primi sei mesi) e trascinando la squadra verso la Serie B. In totale sono 38 le reti, con 16 assist, in 101 presenze in biancoazzurro. Il Pescara è infatti la squadra in cui l’ex prodotto del vivaio dell’Inter ha giocato maggiormente in carriera e con il rinnovo appena firmato, le sue statistiche sono destinate solo a migliorare. Merola dunque si candida a essere protagonista della formazione abruzzese anche nella stagione che sta per prendere il via.

